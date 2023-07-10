Лавров: условия зерновой сделки невозможно улучшить, потому что ее не существует

Сергей Лавров вновь прямолинейно высказался о зерновой сделке Фото: REUTERS

Условия зерновой сделки невозможно улучшить, потому что ее попросту не существует. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

По словам Лаврова, Россия на протяжении многих месяцев слышит от представителей ООН и его генерального секретаря Антониу Гутерриша о том, что они прилагают неимоверные усилия для выполнения российской части зерновой сделки.

"Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще. Поэтому как можно что-то несуществующее улучшать, я не знаю", - заявил Лавров.

Напомним, срок действия зерновой инициативы истекает 17 июля. Ранее сообщалось, что черноморская инициатива может быть продлена после переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эдогана.