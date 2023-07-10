Губернатор Богомаз: Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Подывотье
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В результате обстрела села Подывотье Северского района со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
— Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден жилой дом и хозяйственная постройка, — говорится в сообщении, — говорится в сообщении.
Также он добавил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Позже будет дана оценка ущербу и будут проведены восстановительные работы.
Ранее стало известно, что в Брянской области уничтожили две украинских ракеты. В результате падения полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.