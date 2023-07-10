Сожженную подростками 15-летнюю девочку в Перми не узнал родной отец

8 июля в Пермском крае группа подростков попыталась сжечь свою знакомую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 июля в Пермском крае суд арестовал 16-летнего школьника, обвиняемого в убийстве своей знакомой пятнадцатилетней школьницы. Двумя днями ранее девушку на грани смерти обнаружил машинист поезда, однако позже школьница скончалась в больнице. Журналисты “КП-Пермь” приехали на место трагедии и узнали все подробности произошедшего.

“В субботу вечером компания подростков “отмечала” расставание Степана (имя арестованного по подозрению, изменено по требованию законодательства РФ) со своей девушкой. Встречались молодые люди больше года. На странице в соцсетях у парня много фотографий с ней в обнимку, парочка выглядела счастливой и довольной.” — рассказали авторы статьи.

Отмечается, что убитая девочка также была в этой компании, а в ту ночь сбежала из дома. Журналисты выяснили, что компания иногда собиралась в расселенном доме около Ж/Д путей, в котором компания могла укрыться от посторонних глаз, и, по сообщениям местных жителей, пить самогон.

Также существует версия, что перед расправой Степан изнасиловал школьницу, после чего вместе с друзьями унес ее к железнодорожным путям, облил горючей жидкостью и поджег.

“В Октябрьском говорят, когда к девочке, которая перенесла нечеловеческие муки, пришел в больницу отец, она его смогла узнать, а вот мужчина узнать свою дочь в обугленном теле не смог” — пишут журналисты.

В данный момент Степану обвиняют по статье “Покушение на убийство” и заключили под стражу до 8 сентября. При этом о судьбе еще двоих участников этого “зверства” не сообщается.