Соцсеть Threads*набрала 100 млн пользователей за пять дней Фото: REUTERS

Создатель социальной сети Threads (Threads - аналога Twitter от корпорации Meta*) Марк Цукерберг сообщил о количестве зарегистрированных пользователей по итогам прошедших выходных.

По словам Цукерберга, за прошедшие выходные количество подписчиков достигло 100 миллионов. Этот спрос можно назвать органическим, и никаких рекламных акций еще не было запущено.

"В основном это органический спрос, и мы еще даже не запустили рекламных акций. Не могу поверить, что прошло всего 5 дней!" - поделился Цукерберг.

6 июля 2023 года в день официального запуска приложение новой социальной сети Threads возглавило топ-100 самых скачиваемых приложений на платформе iOS в России. Социальная сеть была запущена как аналог и непосредственный конкурент социальной сети Twitter, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск.

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