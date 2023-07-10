Сыну Михаила Ефремова провели трепанацию черепа из-за отека мозга Фото: из соцсетей

После падения с третьего этажа у сына актера Михаила Ефремова Николая развился отек мозга, из-за чего ему провели трепанацию черепа. Об этом рассказали в Telegram-канале Shot.

По имеющейся информации, у Николая Ефремова нашли уплотнение в лобной доле мозга, которая препятствовала поступлению кислорода. Врачи провели операцию, в ходе которой они поставили проточно-промывную систему, которая будет очищать рану.

Напомним, что ранее стало известно, что актеру Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые врачи не смогли восстановить. Он по-прежнему остается в тяжелом состоянии, даже несмотря на пять проведенных операций.

На данный момент сам пострадавший находится в сознании, но не умеет ориентироваться в пространстве. На теле сына Михаила Ефремова все еще есть кровоподтеки и множественные ушибы и ссадины. Медики диагностировали у него закрытую травму головного мозга, сотрясение, ушиб легких и множественные переломы бедра, локтя и костей таза.