Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире10 июля 2023 14:38

Глава МИД Эстонии Цахкна: в НАТО понимают, что Украина сейчас не вступит в альянс

При этом в Эстонии убеждены, что вступление Украины в альянс неизбежно
Дарья ЧИПУРНАЯ
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У стран НАТО есть общее понимание, что сейчас Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek.

По словам Цахкны, Украина не станет полноправным членом альянса в разгар конфликта.

"Но должен быть путь, неизбежное понимание того, что Украина станет членом НАТО", - сказал эстонский министр.

Глава МИД Эстонии добавил, что в настоящий момент страны НАТО готовят коммюнике по украинскому вопросу, чтобы определить общее понимание того, что членство Украины в альянсе якобы уже решенный вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина всё же вступит в НАТО, то от России последует твердая реакция на появление новой угрозы для страны.