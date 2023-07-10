Глава МИД Эстонии Цахкна: в НАТО понимают, что Украина сейчас не вступит в альянс

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У стран НАТО есть общее понимание, что сейчас Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek.

По словам Цахкны, Украина не станет полноправным членом альянса в разгар конфликта.

"Но должен быть путь, неизбежное понимание того, что Украина станет членом НАТО", - сказал эстонский министр.

Глава МИД Эстонии добавил, что в настоящий момент страны НАТО готовят коммюнике по украинскому вопросу, чтобы определить общее понимание того, что членство Украины в альянсе якобы уже решенный вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Украина всё же вступит в НАТО, то от России последует твердая реакция на появление новой угрозы для страны.