Лавров: у России и арабских стран общая позиция в поддержке суверенитета Сирии

Лавров: Россия и арабские страны выступают в поддержку суверенитета Сирии Фото: ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вместе со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) занимает одинаковую позицию по вопросу суверенитета и территориальной целостности Сирии.

“У нас общая позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности этой страны, в поддержку права сирийцев самостоятельно определять будущее своего государства”, — заявил Лавров на пресс-конференции после встречи делегации России со странами ССАГПЗ.

Лавров подчеркнул, что возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) внесло позитивный вклад в нормализацию отношений на всем Ближнем Востоке, а также укрепило международную позицию всех стран Персидского залива.