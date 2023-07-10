Что произошло за день 10 июля: главные новости Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин 29 июня провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», которые в ходе разговора признали, что остаются сторонниками президента и солдатами верховного главнокомандующего.

Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан России. Главное преимущество программы — софинансирование, а в целом подобный механизм применялся в нулевых и десятых годах, когда государство стимулировало граждан откладывать себе на пенсию в рамках накопительной части.

В российском Министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы Украины привлекли в свои ряды более 11,5 тысячи иностранных наемников. Большинство из них прибыло из Польши. Также в оборонном ведомстве рассказали, что российские войска уничтожили почти пять тысяч наемников с начала СВО и еще столько же сбежали с украинской территории.

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем Совфеда России Валентиной Матвиенко заявил, что Китай готов работать для укрепления и развития партнерства с Россией. Двустороннее партнерство будет содействовать созданию процветающего, стабильного и справедливого мира.

Также стало известно и о том, что умер Олег Дибров, который пострадал во время драки с участием Евгения Понасенкова* и его друга юриста Рамиса Зарипова. Несмотря на постоянную борьбу врачей за его жизнь, он скончался после месячной комы.

*Признан в РФ иностранным агентом