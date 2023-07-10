Депутат Дагделен: НАТО ведет прокси-войну против России, поставляя военную помощь ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что военный блок НАТО ведет прокси-войну против России, поставляя Киеву оружие, боеприпасы, а также участвуя в подготовке украинских военнослужащих и отправляя своих инструкторов на Украину.

“С помощью поставок оружия и размещения инструкторов на территории Украины НАТО ведет прокси-войну против России, чтобы победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны”, — приводит слова политика китайское агентство Xinhua.

Дагделен отмечает, что заявления членов НАТО об оборонной цели альянса не соответствуют действительности, поскольку военный блок ведет активную гонку вооружений, а также препятствует мирному решению конфликта на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что конфликт на Украине уже вышел за ее границы и стал шире, а сама Украина выступает лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что союзники Киева являются непосредственными участниками конфликта, который давно бы закончился без их вмешательства.