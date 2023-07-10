"Теряет самообладание и начинает кричать": подчинённые пожаловались на странное поведение Байдена Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден при общении с подчиненными может выйти из себя. Из-за этого некоторые близкие советники главы государства избегают с ним встреч, сообщает Axios со ссылкой на нынешних и бывших чиновников Белого дома.

По информации некоторых источников, которые неоднократно заставали подобную картину, Байден на публике часто говорит шепотом, а за закрытыми дверями он может разговаривать на повышенных тонах.

"За закрытыми дверями у Джо Байдена такой вспыльчивый характер, что многие работники стараются избегать встречи с ним наедине. Некоторые даже берут с собой напарников в качестве щита, чтобы не принимать удар целиком на только себя", - отмечают источники.

По данным портала, нападки Байдена на подчиненных зачастую содержат нецензурную лексику, что позволяет составить полный образ президента, который отличается от "культивируемого образа доброго дядюшки в очках авиаторах, любящего мороженое".

При беседе с Байденом никто не чувствует себя безопасно, под его "удар" могут попасть как старшие, так и младшие помощники.

10 июля в сети появилось очередное видео со странным поведением президента США Джо Байдена. В ролике видно, как глава американского государства спускается по трапу самолета. Во время этого он неожиданно останавливается и делает небольшой присед.