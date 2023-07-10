Владимир Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского

Известный российский писатель и публицист Александр Проханов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный российский писатель и публицист Александр Проханов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным 10 июля 2023 года.

Проханова, который является председателем движения поддержки и реализации социально значимых проектов "Русская мечта", наградили за активную общественную деятельность.

Александру Проханову 85 лет. Он является автором тетралогии "Горящие сады", написанной в жанре военно-политического романа, а также автором романа на афганскую тему "Шестьсот лет после битвы". Проханов также написал "Господин Гексоген" (2002) про заговор спецслужб и "Поступь русской победы" (2012) об идеологиях современной России.

В 1982 году Проханов стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а с 1993 года возглавляет редакцию газеты "Завтра".