Цена лука в России превысила 70 рублей впервые с 2000 года Фото: pixabay.com

Цена лука в России превысила 70 рублей за килограмм впервые с 2000 года. Об этом написали РБК, а в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации рассказали, что в ближайшее время можно ожидать снижения цен.

В публикации издание объяснило такой рост цены на лук потерей урожая в странах Средней и Центральной Азии из-за аномально холодной зимы. Также отмечается, что еще в мае 2022 года стоимость лука побила рекорд за последние 20 лет.

По данным Росстата в мае 2023 года в России один килограмм репчатого лука обходился россиянам в среднем в 73,3 рубля. При этом отмечается, что в конце весны и начале лета лук всегда дорожает, как и другие сезонные овощи, однако отметку в 70 рублей он преодолел впервые с начала мониторинга цен.

В целом же последние десять лет цена на репчатый лук была в пределах 30-40 рублей и даже на фоне санкций в мае прошлого года, стоимость овоща была на 29 процентов ниже, чем в 2023 году.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Крыму подешевели продукты. Так например снизились цены на лук и морковь, а в среднем цены в республике стали ниже, чем в Краснодаре на 13 процентов.