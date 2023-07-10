Кандидат в президенты США Бергам назвал Си Цзиньпина жестоким диктатором

Си Цзиньпина вновь назвали диктатором Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дуг Бёргам назвал председателя КНР Си Цзиньпина "жестоким диктатором". Об этом губернатор Северной Дакоты сказал в интервью телеканалу NBC News.

"Я бы назвал его жестоким диктатором", - сказал Бёргам в адрес китайского лидера.

Отметим, что аналогичную характеристику Си Цзиньпину дал действующий президент США Джозеф Байден, назвав его просто "диктатором". После Госдепу США пришлось оправдываться, почему глава Белого дома позволил себе такое жесткое высказывания в адрес лидера Китая.

В МИД Китая, в свою очередь, выразили решительный протест и острое недовольство после слов президента США в адрес Си Цзиньпина. Но и народ Китая не оставил 80-летнего Байдена без прозвища. Они назвали американского президента "сельским старостой", который приведет свою страну к краху.