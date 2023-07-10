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НовостиВ мире10 июля 2023 15:36

Швейцария осудила США за передачу Украине кассетных бомб

МИД Швейцарии призвал все страны отказаться от применения кассетных боеприпасов
Сергей ЧИКОВ
Швейцария призвала Вашингтон отказаться от кассетных боеприпасов

Швейцария призвала Вашингтон отказаться от кассетных боеприпасов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария приняла к сведению решение Вашингтона о поставке Киеву кассетных снарядов и призывает все страны мира отказаться от подобного вида оружия и его поставок, заявила пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

“Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она (Швейцария) поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его. Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права”, — отметил представитель МИД РИА Новости.

Напомним, даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак после обсуждения с президентом США Джо Байденом отправки на Украину кассетных боеприпасов не выступил в поддержку решения Вашингтона и заявил, что Британия сохраняет приверженность конвенции о запрете использования подобного оружия.

По мнению главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, решение Вашингтона показывает серьезный дефицит оружия у Киева и серьезный “боеприпасный голод” у союзников Украины.