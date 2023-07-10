Швейцария осудила США за передачу Украине кассетных бомб

Швейцария призвала Вашингтон отказаться от кассетных боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария приняла к сведению решение Вашингтона о поставке Киеву кассетных снарядов и призывает все страны мира отказаться от подобного вида оружия и его поставок, заявила пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.

“Являясь государством-участником Конвенции по кассетным боеприпасам, она (Швейцария) поддерживает запрещение этого оружия и призывает все государства не применять его. Неизбирательные или несоразмерные нападения запрещены и представляют собой серьезное нарушение международного гуманитарного права”, — отметил представитель МИД РИА Новости.

Напомним, даже премьер-министр Великобритании Риши Сунак после обсуждения с президентом США Джо Байденом отправки на Украину кассетных боеприпасов не выступил в поддержку решения Вашингтона и заявил, что Британия сохраняет приверженность конвенции о запрете использования подобного оружия.

По мнению главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, решение Вашингтона показывает серьезный дефицит оружия у Киева и серьезный “боеприпасный голод” у союзников Украины.