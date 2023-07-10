"Нарушил королевский протокол": Байден дважды оконфузился встрече с Карлом III

Джо Байден встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден встретился с королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке в понедельник, 10 июля 2023 года. Эта встреча стала первой для главы Белого дома с монархом с момента коронации и не обошлась без конфузов со стороны американского лидера.

Британский таблоид Daily Mail разобрал видеофрагменты 42-минутной встречи Байдена с Карлом III, усмотрев в них грубые нарушения королевского протокола со стороны американского президента.

Так, во время прогулки к Виндзорскому замку мимо лейб-гвардии Байден шел на два шага впереди британского монарха, что запрещено согласно протоколу.

Кроме того, Байден дважды похлопал Карла III по спине в знак приветствия, однако прикасаться к королевским особам подобным образом категорически запрещено.

Британский эксперт по этикету Уильям Хенсон предположил, что Байден пропустил мимо ушей инструктаж по поведению в королевском дворце, поэтому вел себя крайне расслаблено и допустил промашки. Королевский протокол предполагает, что приглашенные лидеры стран должны находиться рядом с монархом, но никак не идти впереди него.

Ранее KP.RU рассказал о нелепом отдыхе Байдена на пляже с голым торсом, а также показал, как президент США стал внезапно приседать на трапе самолета и пинать трибуну ногой во время выступления.