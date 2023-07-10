Названы главные причины возвращения IT-специалистов в Россию Фото: REUTERS

Российские айтишники возвращаются в этом году в Россию. Глава IT-интегратора AWG и сооснователь компании по аренде IT-специалистов SkillStaff Александр Хачиян в беседе с «Газета.Ru» заявил, что это происходит, потому что их средние зарплаты по итогу выше, чем в международных компаниях за границей.

«В России у айтишников в среднем зарплаты от 200 тысяч рублей в месяц, может доходить до 500 тысяч рублей. Я говорю не про директоров, не про высшую лигу, а про инженеров. У высших могут быть и выше, до 700 тысяч рублей», - рассказал он.

Хачиян назвал главным плюсом зарплат в России сумму, оставленную после вычитания налогов. По его словам, в странах Европы с высоким уровнем жизни могут предложить что-то близкое по зарплате в России, однако до вычета налогов.

«А стоимость жизни выше даже, чем в Москве. По итогу у ребят зарплата становится заметно ниже», - отметил он.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал о ситуации с российскими IT-специалистами. Как писали RT, глава ведомства заявил, что уезжающие на Запад айтишники попали под общую «культуру отмены» и ограничений на работу с компаниями из России.

Как сообщал телеканал «360», с этого начала года свыше 100 IT-специалистов трудоустроились в Подмосковье. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник заявила, что поддержку получат компании «Экспириум» и «Гелиософт».