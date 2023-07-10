Суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова переведен в закрытый режим для слушателей и представителей СМИ. Решение Хамовнического суда Москвы передает ТАСС.

О закрытом от прессы режиме попросила потерпевшая сторона - представители Сергея Чемезова. Они обосновали свое решение тем, что в деле содержатся порочащие сведения, а в зале суда будут разглашаться личные данные потерпевших и все детали произошедшего.

Напомним, в деле о вымогательстве у главы "Ростеха" фигурируют коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главред глянцевого журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), а также светский журналист Тамерлан Бигаев. Все трое проходят в качестве обвиняемых. При этом только Бигаев был против закрытия судебного процесса.