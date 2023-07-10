Месяц жили в квартире с трупом бывшей девушки: пугающие подробности убийства красавицы, найденной в бочке

Убийцей девушки оказался ее же возлюбленный Фото: соцсети

8 июля Россию потрясла история жестокой расправы над молодой девушкой в Великом Новгороде — около месяца в городе шли поиски 23-летней Виктории, которую обнаружили мертвой, связанной и закрытой в металлической бочке на балконе ее собственной квартиры. Журналисты “КП-Петербург” раскрыли мотивы убийцы и другие пугающие подробности.

“После школы Вика поступила в Новгородский областной колледж искусств. Девушка мечтала стать художницей. В ее соцсетях множество записей на эту тематику.<...> Уже во время учебы девушку замечали в компании 23-летнего парня Александра. Они были красивой парой и долгое время встречались”, — сообщает SPB.KP.RU.

Журналисты узнали, что на некоторое время пара рассталась и Виктория ушла к другому молодому человеку, однако позже вернулась к будущему убийце и вместе с ним жила в квартире, в которой позже ее тело и нашли следователи. В свою очередь ее возлюбленный внезапно стал изменять, при этом страх быть раскрытым и стал мотивом убийства.

1 июня молодой человек задушил свою подругу ручкой от сумки, а через несколько дней додумался связать труп и спрятать в металлической бочке. При этом, по словам убийцы, он совсем не торопился покинуть место преступления и уже через несколько дней привел в квартиру ту самую любовницу, из-за которой боялся быть изобличенным. Он занимался сексом с новой девушкой прямо рядом с бочкой, в которой в это время лежал труп его бывшей возлюбленной.

“Свою вину молодой человек уже полностью признал. Дело возбудили по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы”, — отметили журналисты, добавив, что на допросах убийца был спокоен и хладнокровен, а также не скрывал, что был вменяем в момент преступления.