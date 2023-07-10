Туристку из Москвы унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии

Россиянку унесло течением реки во время ливней в Абхазии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время сильных ливней в Абхазии российскую туристку из Москвы унесло течением реки. Ее продолжают искать спасатели, передает глава МЧС Республики Абхазия Лев Квициния.

Россиянка направлялась в магазин в Гудаутском районе через мост, но уровень воды в реке поднялся и ее смыло. На месте работают водолазы, ведутся поиски, однако всё осложняется из-за штормовой погоды.

"Ситуация контролируется, мы делаем все возможное и будем искать до последнего", - цитирует главу МЧС Абхазии пресс-служба ведомства. Он добавил, что МЧС находится на постоянной связи с супругом россиянки, с которым та отдыхала в Абхазии.

Ранее KP.RU сообщил, что два поезда из Абхазии в Москву и Санкт-Петербург были приостановлены из-за ливня, который размыл пути.

Непогода настигла и Сочи. Местные власти запретили жителям и туристам купаться в море из-за угрозы шторма.