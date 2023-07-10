Мошенники придумали новый способ обмана россиян

IT-эксперт назвал способ защиты от новых уловок телефонных мошенников Фото: REUTERS

Мошенники придумали новую уловку для обмана людей, приглашая граждан на «личный прием в Центробанк», но меняют электронный адрес для отправки сообщения. Эксперт по информационной безопасности Ян Браницкий в беседе с «Абзац» рассказал о способе защиты от новых уловок.

Специалист рекомендовал открывать сообщения от государства в соответствующих личных кабинетах.

«Насколько мне известно, все без исключения государственные органы власти используют сейчас только один способ связи с гражданами. В этот способ, к счастью, не входят ни телефонные звонки, ни электронные письма», - отметил эксперт.

Браницкий указал на то, что на данный момент для официальной связи с гражданами используют «Госуслуги», а также личные кабинеты банковских организаций или налоговой службы.

«Если и придет какой-либо звонок или письмо, то это будет просьба зайти в личный кабинет и прочитать сообщение именно там. Никаким сообщениям от неизвестных лиц не нужно верить», - заявил он, отметив, что на письма другого содержания отвечать не стоит, а «просто отправляйте в корзину».

Напомним, ранее в Центробанке РФ предупредили, что письма мошенников похожи на официальные, поскольку в них обращаются по имени и отчеству, а также назначают прием на реальный адрес регулятора в регионе проживания человека.