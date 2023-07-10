Байден случайно раскрыл истинное положение ВСУ

Spectator: Байден признал тяжелое положение ВСУ решением отправить Украине кассетные боеприпасы Фото: EAST NEWS

Журналист Мария Дежевская заявила, что решением отправить Украине кассетные снаряды президент США Джо Байден признал критическое положение ВСУ на поле боя.

“Байден либо преувеличил, <…> когда сказал, что у Украины заканчиваются боеприпасы, либо признал неловкую правду”, — написала она в статье для издания Spectator.

Дежевская считает, что Вашингтон пошел на данный шаг из-за провала обещанного наступления ВСУ, из-за чего украинская армия и оказалась в критической ситуации. При этом, по ее словам, передача таких боеприпасов может только усугубить положение Украины.

“Если кассетные боеприпасы являются чем-то вроде крайней меры, то Украина сейчас оказалась в ловушке”, — резюмировала Дежевская.

Схожее мнение ранее высказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его мнению, передача Украине кассетных боеприпасов показывает дефицит оружия у Киева и серьезный “боеприпасный голод” у союзников Украины.

В свою очередь генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг предупредил, что подобные боеприпасы не только не помогут ВСУ, но и еще сильнее замедлят вероятное наступление, поскольку именно украинским войскам придется наступать по заминированным неразорвавшимися суббоеприпасами территориям.