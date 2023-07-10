МИД РФ заявил, что украинские обстрелы невозможны без помощи США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливать территории Российской Федерации были бы невозможны без содействия западной коалиции во главе с США. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства специально для СМИ.

В российском МИД напомнили, что 9 июля неонацистский режим Зеленского совершил очередную попытку устроить террористический акт на территории РФ, а именно ударить модернизированными зенитными ракетами С-200 по Керченскому переходу, аэродрому Морозовск в Ростовской области и аэродрому Шайковка в Калужской области.

Российская система ПВО сбила украинские ракеты, однако их обломки повредили несколько зданий. Эксперты установили, что одна из ракет ВСУ была нацелена на Крымский мост.

"Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима Зеленского", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

В МИД предупредили, что все виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а Вооруженные силы (ВС) России ответят врагу в рамках спецоперации.

Ранее в российском МИД назвали передачу Киеву кассетных боеприпасов частью антироссийского курса Вашингтона.