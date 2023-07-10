Союз туриндустрии сообщил о стабилизации ситуации на южных курортах после потопа

Союз туриндустрии сообщил о стабилизации ситуации на Черноморском побережье Фото: Олег УМАРОВ

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что после проливных дождей и затоплений в отелях Черноморского побережья ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в Lenta.ru, ссылаясь на пресс-релиз организации.

Отмечается, что гостиничные комплексы, имеющие развитую инженерную инфраструктуру, справились с такими проблемами успешно, продолжая обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание.

«Массовых переселений туристов за эти дни не происходило, отказов от турпутевок или массовых обращений отдыхающих также не зафиксировано. В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах», - приводит пресс-служба заявление президента РСТ Илью Уманского.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин рассказал, что из-за непогоды туристы могут требовать компенсации у туроператора, но только при нарушении условий договора. Как писал RT, большинство туристов в подобных случаях находят общий язык с компаниями без обращения в суд.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что сложившаяся ситуация не является нонсенсом, а объясняется особенностями климата и местности Краснодарского края. Как сообщал телеканал «360», эксперт сообщил, что больше всего от циклона пострадали жители Хостинского района Адлера и Сочи, а также Абхазии, Анапы и Новороссийска.