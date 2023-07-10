В Совфеде РФ высказались о судьбе Украины без поставок западного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Lenta.ru заявил, что без западного оружия украинские войска не могут продержаться в конфликте долее двух недель.

При этом, по ее словам, президент США Джо Байден заинтересован в продолжении военного конфликта продолжался как можно дольше.

«Для Байдена и для Америки главная цель - это нанесение максимального урона России, уничтожения как можно большего числа российских и украинских граждан», - сказал парламентарий.

Джабаров заявил, что на данный момент продолжение боевых действий зависит от наличия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружия.

«Если прекратят военные поставки Украине, она дольше двух недель после этого не продержится. Они используют все, что есть на складах, а потом ноль - на базах и в окопах больше ничего не будет», - отметил он.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с Life.ru раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы, отметив, что последствием будет количество жертв среди мирных жителей.

Как писал ОТР, сейчас западные страны обсуждают гарантии безопасности для Киева. Отмечалось, что делается это в авральном режиме для того, чтобы успеть к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11 июля этого года.