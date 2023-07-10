МВД: Полиция задержала мужчину, снявшего скальп с жителя Электростали

В Электростали с юноши сняли скальп на улице из-за зеленого ирокеза Фото: соцсети

Полиция задержала подозреваемого в нападении на жителя Электростали, с которого у одного из магазинов в центре города у всех на глазах срезали скальп.

“Сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали одного из двоих подозреваемых, которые вчера в ходе конфликта нанесли ножевые ранения гражданину в городе Электросталь. Им оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения”, — сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Со слов самого пострадавшего у магазина к нему подошли два молодых человека и стали критиковать его за зеленый цвет волос. Словесный конфликт быстро перешел в нападение и один из преступников достал нож, а второй помог скрутить парня и срезать кусок кожи с головы вместе с волосами.

Отмечается, что никто из прохожих не стал вмешиваться в конфликт. Правоохранительные органы в данный момент заняты поиском второго подозреваемого. Пострадавший госпитализирован и его жизни ничего не угрожает, однако ему придется провести в больнице как минимум несколько недель.

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