В МОКИНИ появилось оборудование для тестирования мутаций в опухоли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институт имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) появилось оборудование для тестирования мутаций в опухоли.

Новое оборудование для морфологических исследований и молекулярной онкологии поможет предотвращать многие опасные формы заболевания. Своевременное тестирование позволяет не упустить драгоценное время при лечении. Исследования будут проводить методом ПЦР.

Современное оборудование позволит делать весь спектр исследований от гистологических до молекулярно-генетических исследований.

- Все исследования будут находиться в одном картридже. Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. А общий анализ по времени займет в среднем два часа, после чего у нас на руках будет полный спектр мутаций по тому или иному гену, - сказала телеканалу «360» заведующая референсным центром морфологической диагностики Галия Сетдикова.

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