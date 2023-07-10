В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре 10 июля убили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

“Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы”, — сообщает “КП-Кубань” со ссылкой на администрацию краевого центра.

Отмечается, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, отмечает ТАСС. Сейчас следователи устанавливают подозреваемых, выясняют мотивы преступления и проводят все необходимые розыскные мероприятия.

По предварительным данным, мужчина отправился на пробежку в парк 30-летия Победы и получил несколько огнестрельных ранений в спину. Ржицкий скончался на месте, а стрелок смог скрыться.