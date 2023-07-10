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НовостиВ мире10 июля 2023 18:47

Politico: Байден планирует встречи с Эрдоганом и Зеленским на полях саммита НАТО

Белый дом пока не опубликовал официальную программу встреч президента США в Вильнюсе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Байден планирует встречи с Эрдоганом и Зеленским на полях саммита НАТО

Байден планирует встречи с Эрдоганом и Зеленским на полях саммита НАТО

Фото: REUTERS

Президент Соединенный Штатов Америки Джозеф Байден планирует провести встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом информирует издание Politico.

О том, как пройдут встречи на высшем уровне, не сообщается. Белый дом пока не раскрыл официальную программу двухсторонних встреч Байдена на саммите Североатлантического альянса в Литве.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе стартует во вторник, 11 июля. Накануне вылета в Литву Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, а также побывал на приеме у короля Великобритании Карла III, где дважды оконфузился из-за незнания королевского протокола.

Ранее сайт KP.RU объяснил, как США ставят под сомнение вопрос вступлениюя Украины в НАТО.