Полиция Швеции одобрила акцию с сожжением религиозного текста на юге страны

На юге Швеции намерены провести акцию с "сожжением религиозного текста" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Швеции дала согласие на проведение манифестации с сожжением религиозного текста на юге страны в городе Хельсингборг. Об этом сообщает местное агентство TT.

Акция запланирована на 12 июля на центральной площади Хельсингборга Консул Ульссонс платц. Ориентировочно, всё произойдет днем.

Начальник шведского отдела полиции по северо-западному региону провинции Сконе Маттиас Сигфридссон заявил, что акция пройдет "надежным и безопасным образом".

Ранее телеканал SVT сообщил, что в июле власти Швеции получили сразу три заявки на проведение манифестаций с сожжением и осквернением религиозных книг в Стокгольме и Хельсингборге.

Отметим, акции с сожжением священных книг, как одно из проявлений исламофобии, создают проблемы для Швеции при вступлении в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявил, что Анкара по-прежнему не поддерживает заявку Стокгольма на вступление в альянс из-за подобных акций.