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НовостиПроисшествия10 июля 2023 19:47

СК завел дело об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара

Дело передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР
Дарья ЧИПУРНАЯ
СК РФ завел уголовное дело об убийстве Ржицкого

СК РФ завел уголовное дело об убийстве Ржицкого

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Тело 42-летнего Ржицкого с огнестрельными ранениями было обнаружено в понедельник, 10 июля, вблизи улицы Береговой в краевом центре.

Уголовное дело заведено по статье "Убийство" и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Сейчас СК РФ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства инцидента, выявить лица, причастные к убийству, а также мотивы.

Ранее "КП-Кубань" сообщила, что, согласно предварительным данным, Станислав Ржицкий был на пробежке в парк 30-летия Победы, когда ему несколько раз выстрелили в спину. Мужчина скончался на месте, а убийце удалось скрыться.