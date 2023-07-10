СК завел дело об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара

СК РФ завел уголовное дело об убийстве Ржицкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет Российской Федерации по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Тело 42-летнего Ржицкого с огнестрельными ранениями было обнаружено в понедельник, 10 июля, вблизи улицы Береговой в краевом центре.

Уголовное дело заведено по статье "Убийство" и передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Сейчас СК РФ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства инцидента, выявить лица, причастные к убийству, а также мотивы.

Ранее "КП-Кубань" сообщила, что, согласно предварительным данным, Станислав Ржицкий был на пробежке в парк 30-летия Победы, когда ему несколько раз выстрелили в спину. Мужчина скончался на месте, а убийце удалось скрыться.