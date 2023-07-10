Хуснуллин: Работы по ликвидации ЧС из-за разрушения Каховской ГЭС почти окончены Фото: администрация Новой Каховки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил в Херсонской области подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории и оценил ход восстановительных работ, об этом сообщил ТАСС.

Хуснуллин отметил, что власти Новокаховского городского округа практически завершили ликвидацию последствий ЧС из-за теракта на Каховской ГЭС.

«Мы в рамках ликвидации штаба ЧС посмотрели ход восстановительных работ. Хочу отметить, что работы практически полностью закончены», - заявил вице-премьер.

Он уточнил, что осталось одну скважину привести в порядок. Остальное все осушено, вода откачана.

Как писал сайт KP.RU, 7 июля стало известно, что число погибших после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 55 человек.

Напомним, Каховская ГЭС частично разрушилась после обстрела со стороны украинских войск в ночь на 6 июня 2023 года. После инцидента произошло подтопление окрестных городов и поселков.

Отмечалось, что МЧС России отнесло прорыв гидроэлектростанции к чрезвычайным ситуациям федерального характера.