Захарова: На саммите НАТО в Литве разыграют красочный спектакль в поддержку Киева Фото: REUTERS

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, об этом заявила в эфире программы «Большая игра» на Первом канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль», - сказала Захарова.

По ее словам, идет массированная эшелонированная подготовка.

«Министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины», - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние «киевского режима на плаву».

Как писал сайт KP.RU, 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. В Вильнюс приедут лидеры всех государств, входящих в альянс. Натовцы собираются, по сути, для обсуждения одного ключевого вопроса – что дальше делать с Украиной.

На саммите ожидается и президент США Джо Байден, который ранее заявил, что не видит единства среди стран НАТО по вопросу о возможном вступлении Украины в альянс.

Кроме того, советник по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите.

Издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что именно США и Германия заблокируют заявку Украины на вступление в НАТО.