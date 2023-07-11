США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США требовали от властей Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов и другого биологического оружия, об этом сообщило тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван» со ссылкой на источники.

По данным портала, 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года кабинет правительства Тайваня провел две секретные встречи.

По имеющемся в распоряжении издания стенограммам заседаний, на июньской встрече обсуждалось требование США в адрес Тайваня начать разработки биологического оружия.

В материале указали, что минобороны острова подготавливало проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4.

Однако, после проигрыша правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня на региональных выборах в 2022 году, оборонное ведомство поменяло свою позицию относительно строительства лаборатории.

Уже в январе 2023 года на заседании военные заявили, что разработка биооружия является нарушением международных конвенций.

При этом портал уточнил, что министерству обороны Тайваня указания о прекращении работ по проекту не давались.

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля в Госдуме заслушивали итоговый доклад парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий на Украине.

При содействии киевского режима, американцами было создано порядка 50 биолабораторий, где проводились незаконные опыты над жителями Украины. Это новый «Манхэттенский проект».

США начали подозрительное медико-биологическое взаимодействие с Украиной сразу после 1991 года: «Вашингтон называл этот проект гуманитарным и медико-биологическим, но ни одного подтверждения, что он принёс пользу, нет».

К концу 2022 года на Украине планировалось развернуть всеобъемлющую систему биологической разведки в интересах США — таким образом, одной из целей российской спецоперации и стала борьба с возможной «биологической агрессией» Запада.

Как минимум 4 тысячи украинцев, в основном военнослужащих, стали подопытными кроликами в ходе американских исследований опасных патогенов: только в харьковской биолаборатории при «экспериментах» погибло около 20 солдат ВСУ, и около 200 были госпитализированы.

В том числе потому, что США испытывали на них незарегистрированные лекарственные препараты. Одной из целей было создание «генетически направленных» вирусов и изучение того, как жители тех или иных территорий реагируют на те или иные патогены.

Указывалось, что итоговый доклад о деятельности биолабораторий США был адресован во все страны мира и парламенты.