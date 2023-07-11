Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 июля 2023 22:09

США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов

Тайвань должен был начать разработки биологического оружия
Сергей ГАПЧУК
США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов

США требовали от Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США требовали от властей Тайваня построить лабораторию для создания боевых вирусов и другого биологического оружия, об этом сообщило тайваньское издание «Ляньхэ синьвэньван» со ссылкой на источники.

По данным портала, 23 июня 2022 года и 9 января 2023 года кабинет правительства Тайваня провел две секретные встречи.

По имеющемся в распоряжении издания стенограммам заседаний, на июньской встрече обсуждалось требование США в адрес Тайваня начать разработки биологического оружия.

В материале указали, что минобороны острова подготавливало проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4.

Однако, после проигрыша правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня на региональных выборах в 2022 году, оборонное ведомство поменяло свою позицию относительно строительства лаборатории.

Уже в январе 2023 года на заседании военные заявили, что разработка биооружия является нарушением международных конвенций.

При этом портал уточнил, что министерству обороны Тайваня указания о прекращении работ по проекту не давались.

Как писал сайт KP.RU, 11 апреля в Госдуме заслушивали итоговый доклад парламентской комиссии о деятельности американских биолабораторий на Украине.

При содействии киевского режима, американцами было создано порядка 50 биолабораторий, где проводились незаконные опыты над жителями Украины. Это новый «Манхэттенский проект».

США начали подозрительное медико-биологическое взаимодействие с Украиной сразу после 1991 года: «Вашингтон называл этот проект гуманитарным и медико-биологическим, но ни одного подтверждения, что он принёс пользу, нет».

К концу 2022 года на Украине планировалось развернуть всеобъемлющую систему биологической разведки в интересах США — таким образом, одной из целей российской спецоперации и стала борьба с возможной «биологической агрессией» Запада.

Как минимум 4 тысячи украинцев, в основном военнослужащих, стали подопытными кроликами в ходе американских исследований опасных патогенов: только в харьковской биолаборатории при «экспериментах» погибло около 20 солдат ВСУ, и около 200 были госпитализированы.

В том числе потому, что США испытывали на них незарегистрированные лекарственные препараты. Одной из целей было создание «генетически направленных» вирусов и изучение того, как жители тех или иных территорий реагируют на те или иные патогены.

Указывалось, что итоговый доклад о деятельности биолабораторий США был адресован во все страны мира и парламенты.