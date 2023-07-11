Захарова: Вбросы о секретных переговорах Лаврова говорят о моральной капитуляции США Фото: Иван МАКЕЕВ

Вбросы США о якобы «секретных переговорах» Сергея Лаврова с американскими чиновниками говорят о моральной капитуляции Вашингтона, об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это говорит об их абсолютной моральной капитуляции. На фоне этой агонии киевского режима... это, конечно, большой проигрыш с их стороны», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что эти вбросы США нужны, чтобы начать «виртуальную, не привязанную к действительности возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек (переговоров – прим.)».

Как писал сайт KP.RU, ранее Мария Захарова заявила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины.

По ее словам, в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными будет разыгран красочный спектакль.

Дипломат подчеркнула, что идет массированная эшелонированная подготовка. Захарова пояснила, что принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние «киевского режима на плаву».

Напомним, в январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи, хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.