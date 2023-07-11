Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ лишатся военных ресурсов и потерпят крах к зиме Фото: Александр КОЦ

Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и нехватки вооружений», - сказал Джонсон.

Эксперт отметил, что решение Белого дома поставить Киеву опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов.

По словам Джонсона, наладить производство снарядов для удовлетворения потребностей украинских войск в будущем американцы не смогут.

Как писал сайт KP.RU, в июне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что союзники Киева обрекли украинскую армию на уничтожение из-за высокомерного желания показать единство Запада в поддержке Украины в текущем конфликте.

Эксперт отмечал, что союзники Зеленского совершают «преступную ошибку», отправляя бойцов ВСУ на обучение в разные страны военного блока НАТО.

Джонсон подчеркнул, что при обучении приходится переводить всю информацию на украинский язык, в результате чего теряется важная информация, что не позволяет всего за несколько месяцев сколько-то качественно подготовить наступательные бригады ВСУ.