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НовостиСпорт10 июля 2023 23:13

WTA заявила об уважении решения украинок не пожимать руки россиянкам и белорускам

В WTA назвали такой отказ украинок от традиционного рукопожатия их личным решением
Сергей ГАПЧУК
WTA заявила об уважении решения украинок не пожимать руки россиянкам и белорускам

WTA заявила об уважении решения украинок не пожимать руки россиянкам и белорускам

Фото: REUTERS

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) заявила, что организация с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руки россиянкам и белорускам.

«В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение», - сказано в заявлении WTA, опубликованном в соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня украинская теннисистка Свитолина пояснила, почему отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Блинковой после матча третьего раунда Открытого чемпионата Франции «Большого шлема».

«Все началось с правительства Украины, которое встречалось с российским. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия», - заявила Свитолина.

28 мая вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в противостоянии первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» победила украинку Марту Костюк.

По окончании встречи Костюк отказалась пожимать руку своей оппонентке и отправилась сначала к судье, а потом к скамейке со своими вещами. Это вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики яростно освистали Костюк за отказ от рукопожатия.