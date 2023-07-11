WTA заявила об уважении решения украинок не пожимать руки россиянкам и белорускам Фото: REUTERS

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) заявила, что организация с уважением относится к решению украинских спортсменок не пожимать руки россиянкам и белорускам.

«В связи с продолжающимися военными действиями WTA уважает позицию украинских спортсменок, которые отказываются от традиционного рукопожатия с соперницами (из России и Белоруссии), это их личное решение», - сказано в заявлении WTA, опубликованном в соцсети.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня украинская теннисистка Свитолина пояснила, почему отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Блинковой после матча третьего раунда Открытого чемпионата Франции «Большого шлема».

«Все началось с правительства Украины, которое встречалось с российским. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия», - заявила Свитолина.

28 мая вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в противостоянии первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» победила украинку Марту Костюк.

По окончании встречи Костюк отказалась пожимать руку своей оппонентке и отправилась сначала к судье, а потом к скамейке со своими вещами. Это вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики яростно освистали Костюк за отказ от рукопожатия.