Президент Литвы Науседа призвал НАТО создать военные базы у границ России Фото: REUTERS

НАТО пора признать основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой недействительным и создать постоянные военные базы у границ России. Об этом в интервью газете The Times заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия - НАТО мертв», - сказал Науседа.

Он пояснил, что отсутствие этого шага «держит нас в серой зоне стратегической двусмысленности». При этом Науседа указал, что акт предполагает не размещение на территории новых членов альянса ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.

Как писал сайт KP.RU, директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что никакие виды санкций не помогут Западу повлиять на решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии.

«Американское ядерное оружие есть в пяти или в шести государствах европейских, но не только. Оно наверняка есть и в Японии, да и в целом ряде портов, куда заходят американские суда. Польша в открытую, в лице Анджея Дуды, президента, сказала – наша страна открыта для размещения ядерных ракет, которые американцы могут у нас размещать. Это было сказано прямым текстом».

Он подчеркнул, что американцы разместили по периметру России огромное количество высокоточного оружия, прежде всего, на крылатых ракетах морского базирования, которые могут нести и тактические ядерные боеприпасы.

«Тактические ядерные боеприпасы, которых довольно много у США, если они будут использованы в Европе, то для нас это будет ядерная война. Для американцев это будет война на удаленном театре военных действий. Вот в чем и разница», - отметил Подберезкин.

9 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии начнется после 7-8 июля.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.