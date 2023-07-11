Посол РФ Антонов: США готовят общество к одобрению антироссийских решений в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США готовят общество к одобрению любых решений против России, которые могут быть приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые будут приняты в Вильнюсе», - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что ситуация продолжает «скатываться к самому неблагоприятному исходу» в противостоянии России и НАТО.

«Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса», - отметил Антонов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Литвы Науседа в преддверии саммита в Вильнюсе заявил, что НАТО пора признать основополагающий акт об отношениях и сотрудничестве между альянсом и Москвой недействительным и создать постоянные военные базы у границ России.

Он сослался на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии и сказал, что основополагающий акт Россия - НАТО мертв.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины.

По ее словам, в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными будет разыгран красочный спектакль.

Захарова подчеркнула, что принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние «киевского режима на плаву».