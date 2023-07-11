В Одессе прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В Одессе прогремело несколько взрывов, работает ПВО, об этом сообщило местное издание «Думская».

«Уже было несколько взрывов. Работает ПВО», - говорится в сообщении.

Ранее из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 11 июля, воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву Херсонской и Запорожской областях.

7 июля украинские СМИ сообщали о серии взрывов, зафиксированных в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.