Рогов: ВСУ обстреляли пригороды Токмака и Васильевки Фото: REUTERS

В Запорожской области пригороды городов Токмак и Васильевка подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ ведут массированный обстрел из тяжелых видов вооружений пригородов Токмака и Васильевки», - написал Рогов.

Он подчеркнул, что Зеленскому «кровь из носу нужна наступательно-переможная картинка перед саммитом НАТО».

Как писал сайт KP.RU, 5 июля Владимир Рогов сообщал, что украинские СМИ начали сеять панику среди населения вокруг Запорожской АЭС.

Он отметил, что на Запорожской АЭС на самом деле ситуация спокойная, у работников нет паники. Безопасность обеспечивают Росгвардия и наша армия.

По его словам, в городе, подконтрольном Украине, люди настолько подверглись информационным провокациям, что скупают продукты и смотрят прямую трансляцию с ЗАЭС, которую запустили киевские СМИ для создания видимости того, что якобы произойдет «что-то страшное».

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что никакой взрывчатки на Запорожской АЭС нет.