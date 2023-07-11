В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигнал тревоги также звучит в Черкасской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремело несколько взрывов, работала ПВО.

Согласно онлайн-карты, что воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Ранее ночью, 11 июля, воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.