Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского из-за лжи о вступлении Украины в НАТО Фото: REUTERS

Пользователи Twitter обвинили Зеленского во лжи из-за его заявления о якобы вступлении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

«Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за нацистов и бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?» - в резкой форме заявил Krоl Olch.

Ambassador Patel предложил Зеленскому спустится на землю, назвав его «кокаиновым мальчиком». Он подчеркнул, что «вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной повестки».

Dave Mac No/F No выразил надежду, что Зеленскому присоединение будет недоступно на неопределенный срок, «Украина - коррумпированная страна».

Помимо этого, пользователи указали Зеленскому на его глупость, ведь «Украина – лишь пешка НАТО против России», а также на коррумпированность Зеленского, продавшего богатства Украины для собственного обогащения.

Как писал сайт KP.RU, пользователи соцсети раскритиковали очередное заявление Зеленского на тему членства Украины в НАТО.

Участвовавшие в дискуссии негативно восприняли слова Зеленского об успешном для Киева исходе переговоров альянса.

«Мир будет лучше, когда Украина исчезнет с карты, а бандеровцы отправятся за своими наставниками - Бандерой и Гитлером», - заявил пользователь.

Зеленскому указали, что «карты уже давно розданы, и ни в каком НАТО тебя не будет».

В июне пользователи подвергли критике публикацию Зеленского об американском законопроекте о передаче российских активов Киеву.

Участвующие в дискуссии прямо называли, что «это воровство». А также намекали, что теперь у Зеленского будет «больше домов в Майами».

При этом большинство пришли к выводу, что Зеленский «продвигает свою жестокую риторику, которая усугубит конфликт Украины с Россией», а «США спонсируют эту жестокость…», принимая «полностью нелегальный законопроект».