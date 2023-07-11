Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М777 Фото: Министерство обороны РФ

Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие САУ «Мста-С» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М777 иностранного производства на Краснолиманском направлении», - говорится в заявлении.

Отмечалось, что артиллерийский огонь корректировался в режиме реального времени, что позволило уничтожить гаубицу противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 километров.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что ударом российских войск в Николаеве был уничтожен склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства.

Как уточняли подпольщики Николаева, этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

По данным активистов со ссылкой на местных жителей, даже через 12 часов были замечены пожарные машины, которые с сиренами двигались в сторону расположенной там военной части.

Напомним, 10 июля в ходе брифинга Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ в районах Николаева и Краматорска уничтожили склады боеприпасов украинской группировки войск «Херсон» и 56-й мехбригады ВСУ.