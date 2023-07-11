Вооруженные силы России уничтожили склад с западными авиаракетами в Николаеве Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

В Николаеве склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства был уничтожен российским ударом, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что был поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

Турция возможно одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО уже осенью, сообщил телеканал CNN Turk.

«Заявка о вступлении Швеции в НАТО, скорее всего, будет одобрена парламентом Турции на осенней сессии», - говорится в сообщении.

Истощение запасов и неспособность западных союзников поставлять боеприпасы в необходимом количестве приведут к поражению ВСУ уже зимой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт отметил, что решение Белого дома поставить Киеву опасные кассетные бомбы связано с истощением запасов артиллерийских снарядов.

США готовят общество к одобрению любых решений против России, которые могут быть приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ничто не поможет Киеву одержать верх в конфликте, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, для Украины нет никакого другого выхода, кроме как «провести переговоры и получить, что возможно».

ФБР США работало вместе с СБУ с целью удаления пророссийских аккаунтов в соцсетях, сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад судебного комитета палаты представителей США.