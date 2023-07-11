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НовостиПолитика11 июля 2023 4:15

Российская БМТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

РИА Новости: Российский «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российская БМТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Российская БМТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил командир экипажа.

Как уточнил российский боец в беседе с РИА Новости, экипаж «Терминатора» подъехал на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра от противника и отработал осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим снарядами. Российские военные обстреливали позиции украинских войск ночью, поскольку в темноте легче обнаружить цели с помощью тепловизора, отметил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе российские войска остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Украинские военные совершили попытку наступления к линии обороны при помощи большого количества подразделений, но были вынуждены спасаться бегством и прятаться в лесопосадках, отходя на исходные позиции.

Как писал сайт KP.RU, ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив склад хранения РСЗО HIMARS в ДНР.