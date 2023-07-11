Российская БМТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экипаж российской боевой машины поддержки танков «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки Донецкой народной республики, сообщил командир экипажа.

Как уточнил российский боец в беседе с РИА Новости, экипаж «Терминатора» подъехал на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра от противника и отработал осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим снарядами. Российские военные обстреливали позиции украинских войск ночью, поскольку в темноте легче обнаружить цели с помощью тепловизора, отметил собеседник агентства.

Напомним, на прошлой неделе российские войска остановили наступление ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Украинские военные совершили попытку наступления к линии обороны при помощи большого количества подразделений, но были вынуждены спасаться бегством и прятаться в лесопосадках, отходя на исходные позиции.

Как писал сайт KP.RU, ВС России отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив склад хранения РСЗО HIMARS в ДНР.