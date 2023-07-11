Бюджет России недополучил налогов на 2,5 триллиона рублей в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бюджет России в прошлом году недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам, следует из заключения комитета Государственной думы по экономической политике.

Как передают «Известия», по состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей. Этот показатель вырос на 545 миллиардов рублей по сравнению с 1 января 2022, отмечается в документе.

В комитете Госдумы объяснили, что задолженность по налогам увеличивается в связи задержкой их уплаты некоторыми компаниями, из-за доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, а также из-за неуплаты текущих платежей юрлицами и платежей за использование природных ресурсов. Парламентарии подчеркнули, что сложившиеся ситуация «вызывает обеспокоенность».

Как писал сайт KP.RU, бюджет России недополучил в июне 44 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, а в начале этого года нефтегазовые доходы бюджета РФ сократились на 46% и составили 426 миллиардов рублей.