Одиннадцатилетняя девушка в Новосибирске родила ребенка

Новосибирцам назвали возраст самой юной мамы в регионе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школьница из Новосибирска стала самой молодой матерью в регионе за последние десять лет, родив ребенка в возрасте 11 лет. Эти данные сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяной Анохиной.

Замминистр здравоохранения Новосибирской области отметила, что каждый год в регионе происходят единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек. Она также упомянула, что самой молодой девочке, которая родила в нашем регионе, было всего 11 лет, и это был единственный случай за последние 10 лет. Отмечается, что ребенок родился здоровым.

Татьяна Анохина не обладает информацией о судьбе этого ребенка. Она отдельно сказала, что каждый год около 10 подростков в возрасте от 15 до 17 лет становятся родителями.

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