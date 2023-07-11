Второй напавший на мужчину из-за цвета волос задержан в Калужской области

Второго напавший на мужчину из-за цвета волос задержан в Калужской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Обнинске Калужской области задержан второй фигурант дела о нападении на мужчину в Электростали. Злоумышленникам не понравилась прическа прохожего, выкрашенная в зеленый цвет, они нанесли ему ножевые ранения.

«В Обнинске сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», – рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее по этому делу был задержан житель Республики Коми 1999 года рождения, добавила представитель ведомства.

Напомним, инцидент произошел накануне. Со слов самого пострадавшего, у магазина к нему подошли два молодых человека и стали критиковать его за зеленый цвет волос. После словесной перепалки один из преступников достал нож, а второй помог скрутить парня и срезать кусок кожи с головы вместе с волосами.

Никто из прохожих не стал вмешиваться в конфликт. Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, однако мужчине придется провести в больнице как минимум несколько недель.

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