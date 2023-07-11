Российские военные уничтожили несколько групп ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие уничтожили несколько групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предпринимали попытки наступления на Запорожском направлении. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что украинская армия пыталась атаковать в направлении Работино.

«По противнику наносится огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации», - отметил Чехов.

В результате, по его словам, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике.

Чехов также рассказал, что российские военные при помощи ударного дрона ликвидировали украинскую разведгруппу около Приютного. Помимо этого, мотострелковые подразделения группировки уничтожили группу боевиков в районе Новодаровки.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ изменили тактику ведения боевых действий на Запорожском направлении, пытаясь атаковать маленькими группами.

Сайт KP.RU ранее также писал, что российские танкисты успешно отразили пять атак ВСУ на Времевском выступе. Тогда Чехов отмечал, что задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск были успешно выполнены, а наступление украинской армии остановлено.