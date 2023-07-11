Адвокат УПЦ Чекман заявил о захвате одного корпуса Киево-Печерской лавры

На Украине заявили о захвате одного из корпусов Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Украинские силовики захватили один из корпусов Киево-Печерской лавры, заявил адвокат Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман.

«Происходит захват 54 корпуса», – написал юрист в своем Telegram-канале.

В свою очередь в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ) Украины сообщается, что возле 58 корпуса Киево-Печерской лавры выставлен кордон вооруженной полиции. Силовики не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, в то время как правоохранители и сотрудники Минкульта Украины вскрывают замки церковного магазина, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе захват Киево-Печерской лавры вступил в финальную стадию. Утром 6 июля члены комиссии Министерства культуры Украины пришли в лавру в сопровождении многочисленных полицейских и провокаторов из числа сторонников раскольничьей ПЦУ. Полиция выставила заслоны на всех входах в лавру и не только перестала пропускать прихожан внутрь, но и вывела с территории лавры тех, кто сумел просочиться после окончания комендантского часа и до блокировки полицией периметра.